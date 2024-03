Problematisches Parken und lästige Lastkraftwagen: Missstände im Straßenverkehr haben Bürger bei der Einwohnerfragestunde der jüngsten Ratssitzung benannt.

„Eigentlich hat ganz Lustadt ein Parkproblem“, betonte ein Bürger, der sich Parkbuchten besonders in den „Problemstraßen“ Bahnhof-, Burg- und Waldstraße wünschte. Besonders problematisch aus seiner Sicht: Dass Feuerwehrfahrzeuge schon Probleme gehabt hätten, Straßen zu passieren, weil es „sehr eng“ gewesen sei. Auf die drei Meter Straßenbreite, die nach dem Parken noch verbleiben müssten, verwies Ortsbürgermeister Volker Hardardt (FWG).

Für den ruhenden Verkehr sei das Ordnungsamt zuständig, das Behindern von Rettungsfahrzeugen könne bei der Polizei angezeigt werden, betonte er. Und fügte an: „Parkbuchten sind aber unsere Angelegenheit.“ Sein Angebot: im Bauausschuss zu beraten, ob solche markiert werden sollen.

Ein Bürger wunderte sich, dass er an Autos, die Fahrer auf dem Bürgersteig in der Karl-Lehr-Straße abstellen, „noch nie Zettel gesehen“ habe, sie also wohl noch nie vom Ordnungsamt verwarnt wurden. Seine Frage: „Werden da Unterschiede gemacht?“ Hardardt: „Ich kann das nur weitergeben.“

Dass Lkw-Fahrern weitergegeben werden solle, wie sie richtig ins Gewerbegebiet zu fahren hätten, forderte ein weiterer Bürger: „Die Waldstraße ist ein riesengroßes Problem“, betonte der Lustadter. Eigenen Angaben zufolge hält er dort öfter Lkw-Fahrer an, um ihnen zu sagen, dass sie nicht über die Waldstraße fahren sollen. Aber: Viele sprächen kein Deutsch, zeigten nur Zettel mit dem Fahrziel, einer dort ansässigen Firma.