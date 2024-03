Jockgrimer Bürger haben ein Bündnis gegen Rechtspopulismus, Hetze und für ein demokratisches Miteinander gegründet. Alle Ratsfraktionen, beide Kirchen und einige Vereine haben die Gründungserklärung unterzeichnet.

„Mit dieser Initiative wenden wir uns auch in unserem Dorf Jockgrim gegen Hass und Hetze in der politischen Debatte und distanzieren uns entschieden von populistischen Forderungen, akzeptierte Beschlüsse demokratischer Entscheidungsgremien in Frage zu stellen oder gar anzugreifen“, erklärt Michael Elgas, der mit Dorothea Fuhr für die Initiative von rund 20 Personen spricht. Das Bündnis nennt sich „Zivil-Gesellschaft Jockgrim“.

Auslöser seien nicht nur die Enthüllungen über das Potsdamer Geheimtreffen rechter Kräfte gewesen, nach dem bundesweit Millionen Bürger für die Demokratie auf die Straße gegangen sind. Die Initiatoren nennen in ihrer Pressemitteilung auch den Vorfall in Jockgrim, bei der ein AfD-Unterstützer vor dem Rathaus eine Fuhre Mist abgekippt hatte, um „seinen Unmut über die geplante Aufstellung von Wohncontainern für geflüchtete Menschen zum Ausdruck zu bringen“.

Erklärung verfasst

Das Bündnis hat eine „Jockgrimer Erklärung“ verfasst. Ziel sei eine „offene und tolerante Gesellschaft“, in der jeder Mensch unabhängig von Herkunft, Geschlecht, Religion oder Weltanschauung respektiert werde, heißt es darin. Das Bündnis vertrete eine „Grundhaltung, die auf Menschlichkeit, Demokratie und Vielfalt“ basiere. „Wir möchten ein friedliches Zusammenleben mitgestalten, fordern die kommunalen Entscheidungsträger aber auch dazu auf, Verantwortung zu übernehmen und Rahmenbedingungen zu schaffen, die ein inklusives und integratives Miteinander fördern“, so Dorothea Fuhr.

Die Gründungserklärung ist auf www.buendnis-jockgrim.de veröffentlicht. Weitere Infos bei Michael Elgas und Dorothea Fuhr, E-Mail an info@buendnis-jockgrim.de.