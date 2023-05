Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

„Der Gesang am Mittwochabend fehlt mir. Ich hoffe, dass wir so bald wie möglich wieder Singstunden haben. Ich habe immer noch großen Spaß am Singen“, erzählt Heinz Weilemann, der am 7. Februar 87 Jahre alt wird, der RHEINPFALZ.

Von Joachim Paul

Er erhielt gerade vom Vorsitzenden seines Gesangvereins MGV Concordia, Jürgen Herbst die Urkunde für 70 Jahre aktives Singen im Chor – unterzeichnet