Am Wochenende 2. und 3. März ist in der Fuchsbachhalle wieder die Modellbauausstellung des PMC Südpfalz zu sehen. Der Verein feiert mit dieser Ausstellung sein 35-jähriges Bestehen.

Wie jedes Jahr zeigen die Modellbauer laut Mitteilung außergewöhnliche Exponate, die teilweise noch nicht auf Ausstellungen zu sehen waren. So sind Modellschiffe angekündigt, die zu den Besten weltweit gehören und bisher nur in den großen Shows in England oder Norddeutschland zu sehen waren. Die Veranstaltung in Zeiskam ist auch ein Treffen von Lkw-Modellbauern aus ganz Deutschland. Alle Aussteller sind für Gespräche mit Besucherinnen und Besuchern offen. Zudem sind Händlern vor Ort, die Wünsche nach speziellen Modellen, Zurüstteilen oder Büchern erfüllen können.

Info

Öffnungszeiten: Samstag, 2. März, 11 bis 18 Uhr und Sonntag, 3. März, 11 bis 17 Uhr.