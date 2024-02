Das Zeltlager der Messdiener St. Gertrud Leimersheim geht in die nächste Runde: Nach 2022 soll es auch 2024 ein ebenso unvergessliches Erlebnis werden. Die Leimersheimer Messdiener kooperieren dabei mit der Pfarrei Hl. Theodard Rülzheim, den Messdienergruppen aus Hördt, Kuhardt, Neupotz und Rülzheim sowie den Bunten Fischen Leimersheim. Von Mittwoch, 7. August, bis Freitag, 16. August, findet das Zeltlager auf einem Jugendzeltplatz in Metzingen, am Fuß der Schwäbischen Alb statt. Alle Kinder und Jugendlichen der Gemeinden Rülzheim, Hördt, Kuhardt, Neupotz, Rheinzabern, Hatzenbühl, Jockgrim und Leimersheim, die zwischen Juli 2006 und August 2015 geboren sind, sowie deren Freundinnen und Freunde sind eingeladen. Die Leitung des Zeltlagers liegt in den Händen eines ehrenamtlichen Betreuerteams, bestehend aus Messdienerleitern und freiwilligen Helfern. Weitere Infos sowie das Anmeldeformular gibt es unter www.zeltlager-leimersheim.de. Der Anmeldeschluss ist der 17. März. Für Fragen oder Anregungen stehen die Organisatoren per E-Mail unter zeltlager@messdiener.org zur Verfügung.