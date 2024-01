Für den Faschingsumzug in Hagenbach am Dienstag, 13. Februar, können sich die interessierten Teilnehmer jetzt anmelden. Die entsprechenden Formulare findet man auf der Homepage der Verbandsgemeindeverwaltung unter www.vg-hagenbach.de und im örtlichen Amtsblatt. Anmeldeschluss ist der 31. Januar. Der Umzug startet um 13.30 Uhr. Die Aufstellung der Wagen- und Fußgruppen erfolgt in der Schlossgärten- und der Friedenstraße. Die Route ist den Vorjahren gleich. Die Stadt als Veranstalter hat in Zusammenarbeit mit dem Ordnungsamt alle notwendigen Vorbereitungen getroffen. Stadtbürgermeister Hutter freut sich auf die närrischen Tage mit dem Umzug in Hagenbach als Abschluss. „Die Gespräche mit den Behörden waren wieder sehr positiv. Das Konzept hinsichtlich Sicherheit und Infrastruktur steht. Wir würden uns freuen, wenn wir wieder – wie schon im letzten Jahr – einen großen Zuspruch der Teilnehmer und Besucher am Straßenrand erfahren. Nach dem Umzug wird auf dem Festplatz noch einmal ausgelassen und friedlich gefeiert“, kündigt Hutter an.