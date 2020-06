Pünktlich zum Sommeranfang öffnet das Waldschwimmbad am Samstag ab 8.30 Uhr. Der Eintritt ist an diesem Tag frei. Außerdem gibt es am ersten Badetag und am darauffolgenden Sonntag auch noch keine Pflicht zur Voranmeldung. Das teilten die Verbandsgemeindewerke jetzt mit. Allerdings haben sich alle Badegäste an der Schwimmbadkasse zu registrieren. Am Sonntag ist die Eintrittsgebühr an der Kasse in bar zu entrichten.

Ab Montag, 22. Juni, bleibt die Schwimmbadkasse geschlossen. Badegäste müssen dann den jeweiligen Badetag und die gewünschte Badezeit vorab online buchen und online bezahlen. Dazu muss auf der Startseite der Homepage www.vg-kandel.de den Button Waldschwimmbad mit dem Hinweis „Jetzt Eintrittskarte kaufen“ geklickt werden. Danach stehen zwei Zeitfenster zur Auswahl.

An der digitalen Kasse ist dann einmalig eine Registrierung mit den Kontendaten notwendig. Danach muss ein Bezahldienst ausgewählt werden. Die Online-Tickets werden dann an die zuvor angegebene E-Mail-Adresse als PDF-Anhang versendet. Der darin enthaltene QR-Code ist für die Zugangskontrolle notwendig und wird beim Betreten des Schwimmbades gescannt.

Zur gleichen Zeit können sich maximal 450 Besucher gleichzeitig im Bad aufhalten.

