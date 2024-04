Die Kinder- und Jugendtheatergruppe „frogs on stage“ veranstaltet an diesem Wochenende zwei Theater-Nachmittage für Kinder ab fünf Jahren.

Das Ensemble hat drei eigenständige Kurzstücke seit letztem Herbst einstudiert, die nacheinander, unterbrochen durch eine kurze Pause, gespielt werden. Das „Dreierlei Abenteuer“ handelt von der „Drachenjagd“, von „Moderner Kunst“ und von „Azubis für Zauberkunst“. Das erste Stück wurde bei einem Verlag für Theaterstücke erworben, die beiden andere Stücke stammen aus der Feder der Regisseurin Jutta Reuter. Sie und Alexandra Hellmann haben mit den 17 Darstellern, Mädchen und Jungen im Alter von 9 bis 21 Jahre, rund sechs Monate geprobt, davon auch ganz intensiv ein Wochenende lang in einer Jugendherberge.

Zum ersten Mal verzichten die „frogs on stage“ auf ein Bühnenbild und spielen vor einem schwarzen Vorhang, erzählte Alexandra Hellmann. Die verwendeten Requisiten werden dem jeweiligen Stück angepasst, denn die Drachenjagd spielt in einer Bibliothek, die Moderne Kunst – natürlich- in einem Museum und die Zauberschule wird in einem Schloss stattfinden. Manche der jungen Schauspieler haben mehrere Rollen, andere sind nur einmal auf der Bühne zu sehen.

Info

Aufführungen am Samstag, 6. April, 18 Uhr, und am Sonntag, 7. April, 16 Uhr, in der Turnhall der TSG in der Ludwigstraße. Karten im Vorverkauf für 7 Euro auf der Homepage des Vereins unter www.die-buehnenfroesche.de und an der Tageskasse.