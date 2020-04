Hängen die Fransen schon in die Augen, wachsen die ungetarnten grauen Ansätze schon fast übers Ohr? Höchste Zeit für den Frisörbesuch! Das erlösende Datum ist der 4. Mai. Zwar ein Montag, traditionell Ruhetag der haarschneidenden Zunft, aber wegen riesigen Nachhol- beziehungsweise Nachschneidebedarfs ist vielleicht doch der ein oder andere Salon geöffnet. Ab Dienstag, dem 5. Mai, sind die Terminkalender voll, der Andrang ist groß. Es werden wegen hoher Sicherheitsvorkehrungen und Hygienevorschriften auch nicht so viele KundInnen bedient werden können wie sonst.

Den „Grumbel“ in diese Planungen macht allerdings eine etwas ältere Landesverordnung, die den Haarstylisten vorschreibt, bis 6. Mai den Laden zu schließen. Darauf weist zum Beispiel die Verbandsgemeinde Rülzheim ihre Frisöre hin. Diese Verordnung ist rechtlich bindend, die Pressemitteilungen der Ministerien, die den 4. Mai als Frisör-Start-Tag verkünden, sind es nicht. Aber sie sollen gelten! Das bestätigte am Dienstagabend eine Sprecherin des Gesundheitsministeriums: Die Juristen arbeiten an einer Lösung, hieß es da. Es bleibt also dabei: Ab Montag wird frisiert.