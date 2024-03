In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch brachen bislang unbekannte Täter in der Rheinstraße in einen gastronomischen Betrieb ein. Das teilte die Polizei jetzt mit. Die Täter entwendeten 120 Euro Wechselgeld und diverse Gegenstände. Dabei entstand ein Gesamtschaden von zirka 7000 Euro. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Wörth, 07271 92210, in Verbindung zu setzen.