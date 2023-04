Ein 48-jähriger Renault-Fahrer, der mutmaßlich unter dem Einfluss bewusstseinstrübender Substanzen stand, verursachte bei seiner Fahrt durch Karlsruhe am Montagmittag gleich mehrere Verkehrsunfälle, berichtet die Polizei.

Nach derzeitigen Erkenntnissen fuhr der 48-Jährige, nachdem er zuvor offenbar in einer Klinik medizinisch behandelt worden war, gegen 13.15 Uhr von der Steinhäuserstraße über die Hermann-Veit-Straße auf die L605 stadtauswärts und von dort auf die Südtangente in Fahrtrichtung Durlach. Auf der Südtangente touchierte er im Edeltrudtunnel zunächst eine Baustellenbegrenzung. An der Ausfahrt „Oststadt“ verließ der Renault-Fahrer die Südtangente und bog anschließend in die Ottostraße ein. Laut Zeugenaussagen hatte der 48-Jährige dort offenbar Probleme, die Fahrspur zu halten, und kam mehrfach nach rechts von der Fahrbahn in den Bereich des Gehwegs ab. Nach vorläufigen Erkenntnissen wurden dabei jedoch keine anderen Verkehrsteilnehmer oder Fußgänger gefährdet.

Im Kreisverkehr Ottostraße/Killisfeldstraße überfuhr der Mann teilweise den Grünstreifen und kollidierte mit einer Straßenlaterne. Trotz nun erheblicher Unfallschäden an seinem Auto setzte er seine Fahrt auf der Killisfeldstraße über die Lissenstraße und Ellmendinger Straße bis zur Reichenbachstraße fort, wo er letzten Endes parkte. Auf diesem Streckenabschnitt streifte der Mann mit seinem Renault außerdem mindestens zwei am Straßenrand geparkte Fahrzeuge.

Polizeibeamte trafen den 48-Jährigen noch an seinem geparkten Auto an und unterzogen ihn einer Kontrolle. Dabei ergaben sich Anhaltspunkte, die auf eine Beeinflussung durch bewusstseinstrübende Substanzen hindeuteten. Am Auto des Unfallverursachers entstand Sachschaden von ungefähr 10.000 Euro. Über die verursachten Schäden können bislang noch keine Schätzungen abgegeben werden.

Da zum aktuellen Zeitpunkt nicht ausgeschlossen werden kann, dass der 48-Jährige bei seiner Fahrt weitere Unfälle verursachte, bittet die Polizei mögliche weitere Geschädigte, sich mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Durlach, Telefon 0721 49070, in Verbindung zu setzen.