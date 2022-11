Bei einem Verkehrsunfall auf der B36, auf Höhe der Ausfahrt Graben-Süd, war ein 30-Jähriger am 7. November lebensgefährlich verletzt worden. Am Mittwochabend ist der Mann in einem Krankenhaus seinen schweren Verletzungen erlegen. Das teilte die Polizei am Donnerstagmorgen mit.

An dem betreffenden Tag war ein 64-jähriger Autofahrer gegen 1.10 Uhr in Richtung Karlsruhe unterwegs. Auf Höhe der Ausfahrt Graben-Süd hatte er laut Polizei im letzten Moment eine Person auf der Fahrbahn erkannt und noch vergeblich versucht, seitlich auszuweichen. Er erfasste jedoch den 30-jährigen Mann frontal, dieser fiel bei der Kollision über das Dach des Autos auf die Straße.