Bei einem Verkehrsunfall auf der B36 zwischen Graben-Neudorf und Linkenheim-Hochstetten wurde in der Nacht zum Montag ein 30-jähriger Mann lebensgefährlich verletzt. Wie die Polzei mitteilt, war ein 64-jähriger Autofahrer gegen 1.10 Uhr in Richtung Karlsruhe unterwegs. Auf Höhe der Ausfahrt Graben-Süd habe er dann im letzten Moment eine Person auf der Fahrbahn erkannt und noch vergeblich versucht, seitlich auszuweichen. Er erfasste jedoch einen 30-jährigen Mann frontal, der bei der Kollision über das Dach des Autos auf die Straße fiel. Mit lebensgefährlichen Verletzungen brachte der Rettungsdienst den 30-Jährigen in ein Krankenhaus. Am unfallbeteiligten Auto entstand ein vierstelliger Sachschaden. Die genauen Umstände des Unfallgeschehens sind Gegenstand weiterer Ermittlungen, die bei der Verkehrspolizeiinspektion Karlsruhe geführt werden.