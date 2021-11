Der nächste Ludwigsmarkt, im Stil eines Wochenmarktes, findet im Zentrum von Hagenbach am Freitag, 5. November, 14 bis 18 Uhr, statt. Angeboten werden Obst und Gemüse, Eier, Nudeln, Backwaren, Fisch- und Wildspezialitäten, Käse, Dampfnudeln, Spirituosen, Säfte, Weine, Honig und Marmeladen, Waffeln, Seifen und Blumen. Erstmals zu Besuch ist Feinkost Kirsch mit seiner großen Auswahl an Käsespezialitäten. Unter den nun 20 Ständen sind auch drei Informationsstände. Die neue Gemeindeschwester Plus, Angelika Drodofsky, stellt sich vor und die Stadt Hagenbach informiert ab 16 Uhr über das Beteiligungsprojekt „Umgestaltung Spielplatz Waldstraße“. Außerdem präsentiert sich der Tierschutzverein Sonnenschein aus Wörth mit einer kleinen Tombola.

Das Marktangebot im Überblick: Kurt Roth: Obst- und Gemüse, Hofgut Ludwigsau: Obst, Gemüse, Eier, Nudeln, Dosenwurst, Feinkost Karagöz: Mediterrane Spezialitäten, Antipasti, Sturm Fischhandel: Fischspezialitäten, Familie Rück: Frische Wildprodukte, direkt vom Jäger, Olio-Casa: Erlesene Olivenöle, Käsefeinkost Kirsch: Käsespezialitäten, Pfälzer Brotbuwe: Brot, Kuchen, diverse Backwaren, Honigmanufaktur Mißbach: Honig und Honigprodukte, Whiskylädle: Gin, Whisky, Liköre, Blumen Musti: Blumen, Topfpflanzen, Emma&Paul: Dampfnudeln zum Mitnehmen, Tine Seifen: Handgemachte Naturseifen, Ilonas Konfi: Pesto, Marmeladen, eingekochte Spezialitäten, Weingut Kuntz-Becker: Weine und Traubensäfte, Marleo Handarbeit: Handgenähte Kinderkleidung, Messdiener Kirche St. Michael: Waffeln „auf die Hand“, Tierschutzverein Sonnenschein: Tombola, Gemeindeschwester Plus: Infostand von Angelika Drodofsky, Stadt Hagenbach: Infostand Beteiligungsprojekt „Umgestaltung Spielplatz Waldstraße“, ab 16 Uhr.

Parkplätze sind ausreichend am Festplatz vorhanden. Der kurze Fußweg zum Kirchplatz ist ausgeschildert.