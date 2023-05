Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Für Brigitte Eichner aus Wörth standen die Uhren vor fünf Jahren still. Ende 2015 bekam sie die Diagnose: Brustkrebs und Befall der Lymphen in den Achseln. „Ein Jahr war ich in Therapie und ganz aus allem raus“, erzählt die heute 51-Jährige. Die Krankheit habe sie geerdet und das helfe ihr in der jetzigen Krisensituation.

„Meine Immunwerte sind gut und ich tue viel dafür, um meine Abwehr zu stärken“, sagt Brigitte Eichner. Ganz anders sei es bei Patienten, die gerade in Therapie sind.