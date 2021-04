Am Mittwoch ist es auf einem Spielplatz in der Fortmühlstraße in Bellheim zu einem kuriosen Polizeieinsatz gekommen. Zwei Kinder im Alter von zwölf und 13 Jahren hatten dort die Idee, sich in eine Schaukel zu zwängen, die eigentlich für Kleinkinder bestimmt war. Der Ältere der beiden steckte daraufhin fest und kam auch mithilfe seines Freunds nicht mehr aus der Schaukel. „Mit vereinten Kräften konnte die alarmierte Polizei den jungen Mann aus seiner misslichen Lage befreien“, teilt die Polizei mit. Er blieb unverletzt und sicherte den Beamten zu, künftig nur noch altersgerechte Schaukeln zu benutzen.