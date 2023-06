Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Wenn Gastronomen in der Stadt einen Freisitz schaffen, müssen sie in der Regel dafür bezahlen. Nicht so in der jüngsten Zeit. Dennoch gibt es Probleme.

Sämtliche Gastronomen in der Kreisstadt, die eine Sondernutzungsgenehmigung für einen Freisitz haben, erhielten vor ein paar Wochen Post von der Stadtverwaltung. Sie wurden darauf hingewiesen,