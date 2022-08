Haßloch schafft an zwei Stellen Barrierefreiheit: Die Tourist Info wird umgebaut und am Bahnhofsvorplatz eine neue öffentliche Toilettenanlage errichtet. Die Gemeinde freut sich über einen hohen Zuschuss – bei einem der beiden Vorhaben ganz besonders.

Das rheinland-pfälzische Wirtschaftsministerium fördert beide Projekte für mehr Barrierefreiheit mit rund 440.000 Euro aus dem Förderprogramm REACT-EU des Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE). Mit dem Zuschuss werden 85 Prozent der förderfähigen Kosten übernommen. Staatssekretärin Petra Dick-Walther (FDP) aus dem Wirtschaftsministerium überreichte den Förderbescheid an Bürgermeister Tobias Meyer (CDU). Die geplanten Maßnahmen sind Teil des Projekts „Tourismus für Alle“. Für dieses Förderprogramm ist der Kreis Bad Dürkheim gemeinsam mit der Stadt Neustadt eine von zehn Modellkommunen in Rheinland-Pfalz.

Bürgermeister Tobias Meyer (CDU) freute sich, dass der Förderantrag berücksichtigt und nun bewilligt wurde. „Zugegebenermaßen war das ein längerer Prozess, doch jetzt ist das Geld abrufbar und wir können die nächsten Schritte einleiten“, so Meyer. Die Gesamtkosten beider Vorhaben beziffert die Gemeindeverwaltung auf rund 820.000 Euro. Einen konkreten Zeitplan, wann die beiden Vorhaben umgesetzt werden, gibt es noch nicht. Zunächst werden die Arbeiten ausgeschrieben. Die bewilligten Gelder müssen bis Sommer 2023 abgerufen sein.

Tourist Info wird heller und moderner

Die Tourist-Info soll nach der Umgestaltung heller, freundlicher, moderner und vor allem barrierefrei sein. Geplant ist die Schaffung eines 24-Stunden-Vorraums mit digitalem Terminal, um Gästen auch während der Schließzeiten den Zugang zu touristischen Informationen zu ermöglichen. Der Counter- und Verkaufsbereich wird erweitert und weniger verwinkelt sein, um Platz für individuelle Beratungen und Gespräche zu schaffen, selbst wenn sich mehrere Personen gleichzeitig in der Tourist-Info aufhalten.

Vergrößert werden kann der Raum nicht, erklärt Pressesprecher Marcel Roßmann. Aber die vorhandene Fläche soll besser genutzt werden als bisher. „Wir lösen die derzeit eher beengte Raumsituation auf“, bringt es die Leiterin Annika Dietz auf den Punkt. Sämtliche Türen werden automatisiert und der Zugang, der zurzeit über zwei Stufen führt, barrierefrei gestaltet. Darüber hinaus investiert die Verwaltung in den Back-Office-Bereich. „Wenn wir schon umbauen, bekommen auch die rückwärtigen Büro- und Personalräume einen neuen Anstrich, auch in Hinblick auf eine energetische Sanierung“, so Meyer.

„Die Tourist-Information ist einer der wichtigsten Anlaufstellen für einen Gast. Dort erhält er Beratung, Information und Service rund um seinen Aufenthalt“, sagte Dick-Walther. Haßloch werde künftig über eine moderne, digitale und für jeden Gast 24 Stunden lang zugängliche Tourist-Info verfügen. Gerade nach der Corona-Pandemie seien Investitionen in die Zukunft wichtig, um günstige Rahmenbedingungen für die Tourismuswirtschaft und den Städtetourismus zu schaffen.

Kaputte WC-Anlage soll verschwinden

Von der Förderzusage profitiert nicht nur die Tourist-Info. Es kommt nun auch Bewegung in die WC-Anlage am Bahnhof. Schon seit 2016 haben Zugreisende am Bahnhof, die bei der Ankunft oder vor der Abfahrt ein dringendes Bedürfnis plagt, ein Problem: Die WC-Anlage ist außer Betrieb. Anfänglich war ein Defekt an der elektronischen Türsteuerung der WC-Anlage vermutet worden. Dann stellte sich heraus, dass eine grundlegende Sanierung der Technik sowie der Inneneinrichtung Voraussetzung dafür wäre, die Anlage weiterbetreiben zu können. Als sich dann die Möglichkeit eröffnete, über das Förderprogramm „Tourismus für Alle“ Mittel zu bekommen, fügte die Verwaltung das Vorhaben dem Antrag zum barrierefreien Ausbau der Tourist Info bei – mit Erfolg.

Die jetzige Anlage auf dem Bahnhofsvorplatz wird verschwinden. Dafür soll an selben Standort eine etwas größere und barrierefreie WC-Anlage entstehen. Der Bahnhof sei für Zugreisende das Eingangsportal zur Gemeinde und für (Tages)-Touristen Ausgangspunkt für Unternehmungen, so der Erste Beigeordnete Carsten Borck (parteilos). „Da ist es bei einer Gemeinde in der Größenordnung Haßlochs erforderlich, dass man an einem Bahnhof eine öffentliche, barrierefreie WC-Anlage vorfindet.“

Rund 129.000 Euro werden über das Förderprogramm abgedeckt. Nicht förderfähig sind die Folgekosten für Wartung und Reinigung, wobei der Fachbereich Bauen und Umwelt bei der neuen Anlage auf eine teilautomatisierte Reinigung setzt.