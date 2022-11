Es weihnachtet auch in Meckenheim: Bereits zum 20. Mal findet in diesem Advent ein Weihnachtsmarkt rund um den Dorfplatz „Alter Schulhof“ statt.

Am ersten und zweiten Adventswochenende bietet der kleine, stimmungsvolle Weihnachtsmarkt in vorweihnachtlicher Atmosphäre Basteleien, Dekorationsartikel, Schmuck, Imkerprodukte und verschiedene Leckereien. Das vielseitige Rahmenprogramm reicht von musikalischen Beiträgen über ein Escape Game in der Gemeindebücherei (mit Anmeldung) bis hin zum Kinderschminken, zur Zauberei und zum Kasperletheater für Familien.

Eröffnet wird der Weihnachtsmarkt am Freitag, 25. November, um 18 Uhr. Geöffnet ist an den beiden ersten Adventwochenenden freitags jeweils von 18 bis 21 Uhr, samstags und sonntags jeweils von 17 bis 21 Uhr. Weitere Infos: www.deidesheim.de/veranstaltungskalender.