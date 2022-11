Am Wochenende verwandelt sich der Platz vor dem Bürgerhaus Wiesengrund in Großkarlbach in ein Weihnachtsdorf. Es gibt eine gemeinsame Aktion für alle Besucher und mehrere Angebote für Kinder.

Am Freitag, 25. November, wird der vorweihnachtliche Markt um 17 Uhr eröffnet. Auf dem Vorplatz des Bürgerhauses bieten Buden allerlei Kulinarisches sowie Glühwein und Kinderpunsch an, an dem man sich aufwärmen kann. Im Innenbereich stellen Kunsthandwerker und andere Kreative ihre Waren aus, und Besucher können sich nach handgemachten Geschenken umsehen.

Am Samstag, 26. November, sind Kinder ab 16 Uhr zum Basteln eingeladen, außerdem wird es laut Bürgermeister Paul Schläfer (FWG) eine weihnachtliche Lesestunde geben. Die katholische und die protestantische Kirchengemeinde veranstalten unter dem Namen „Die Kärch im Dorf – Ökumene mit Herz“ ein Begegnungscafé.

Kinder dürfen backen

Ganz im Geiste eines bekannten Weihnachtsklassikers können Kinder am Sonntag, 27. November, ab 15 Uhr in der Weihnachtsbäckerei mithelfen. Die Anmeldung dafür ist unter Telefon 0151 75081256 möglich. Um 18 Uhr kommt dann der Nikolaus zu den Kindern, und es werden mit Roman Winter Weihnachtslieder gesungen.

Das ganze Wochenende über gibt es eine besondere Mitmachaktion: Der Tannenbaum im Weihnachtsdorf soll mit vereinten Kräften geschmückt werden. Dafür bringen Besucher eine schöne Kugel, einen Stern oder sonst einen Baumschmuck, den sie entbehren können, mit und hängen ihn selbst an den Weihnachtsbaum. Es besteht auch die Möglichkeit, Baumschmuck bei der Ortsgemeinde abzugeben, die dann laut Ankündigung dafür sorgen wird, dass er seinen Platz findet.