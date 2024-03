Vorträge, Filme, Lesung – eine ganze Reihe von Veranstaltungen gibt es in den Landkreisen Rhein-Pfalz und Bad Dürkheim in den Wochen rund um den internationalen Frauentag. Der ist wie immer am 8. März. Zuständig fürs Programm sind die Gleichstellungsbeauftragten.

Am Freitag gibt es um 9.30 Uhr im Seniorentreff in Mutterstadt, Jahnstraße 4, ein Frühstücksbüfett für Frauen und Männer (Anmeldung unter 06234 946462), eine Kleidertauschparty ab 17 Uhr im Schifferstadter Pfarrzentrum St. Jakobus, Kirchenstraße 16, und in Freinsheim im Von-Busch-Hof um 18.45 Uhr einen Sektempfang, dem um 19.30 Uhr ein Kabarettabend mit Claudia Stump folgt (Nähere Infos unter anna.kubicek@gruenstadt.de).

Für Samstag, 9. März, 14 bis 18 Uhr ist der Workshop „Mit gestärktem Selbstbewusstsein zu mehr Souveränität, Sichtbarkeit und Entscheidungskraft“ angesetzt. Referentin ist Heike Thompson, der Seminarort ist das Seitengebäude des Diffiné-Hauses, Weinstraße Nord 1, in Kirchheim.

Die Teilnahme kostet zehn Euro, Anmeldung online unter www.kvhs.de, per E-Mail an vhs@vg-l.de oder unter Telefon 06359 80014042.

Kino, Kunst, Kabarett

Zum Frauenkino mit der französischen Komödie „Oh la la: Wer ahnt denn so was?“ lädt das Capitol Lichtspieltheater in Limburgerhof, Speyerer Straße 107a, ein für Mittwoch und Donnerstag, 13. und 14. März, jeweils 19.30 Uhr. Darin erlebt die adlige Familie Bouvier-Sauvage eine herbe Überraschung, als ihre einzige Tochter beschließt, einen einfachen Automechaniker zu heiraten. Der Eintritt kostet zehn Euro, Karten können unter www.capitol-limburgerhof.de reserviert werden.

Am Donnerstag, 14. März, findet um 19.30 Uhr der Informationsabend „Menschenrechtsverletzungen an Frauen“ in der Stadtbücherei Schifferstadt, Rehbachstraße 2, statt – mit Vortrag der Ortsgruppe Schifferstadt von Amnesty International. Begleitet wird der Vortrag von Manfred Pohlmann, Unterhalter und Liedermacher. Der Eintritt ist frei. Ebenfalls am 14. März, um 18 Uhr, tritt bei einem Online-Vortrag Helma Sick auf. Sie hat zusammen mit der früheren Familienministerin Renate Schmidt den Bestseller „Ein Mann ist keine Altersvorsorge“ herausgegeben. Anmeldungen dazu nimmt die Kreisverwaltung Bad Dürkheim per Mail an gleichstellung@kreis-bad-dürkheim.de an.

Mit einer Vernissage wird die Ausstellung „Wenn der Wind sich dreht“ der Künstlerinnengemeinschaft Kunstfaser am Freitag, 15. März, 19 Uhr, im Alten Rathaus Schifferstadt, Marktplatz 1, eröffnet. Sie ist bis 1. April jeden Samstag und Sonntag von 11 bis 16 Uhr geöffnet.

Bücher über und von Frauen

Arno Lücker wird am Dienstag, 19. März, 19 Uhr, in einer musikalischen Lesung im Kurpfalztreff Bobenheim-Roxheim, Pfalzring 43, sein Buch vorstellen: „250 Komponistinnen – Frauen schreiben Musikgeschichte“. Der Eintritt beträgt zehn Euro, Kartenvorverkauf bei der Gemeindeverwaltung unter 06239 9391307.

„Das L in Frau steht für lustig“ heißt das Buch von Julia Brandner. Sie kommt zur Lesung am Mittwoch, 20. März, um 19 Uhr in die Grünstadter Stadtbücherei. Karten für zehn Euro gibt es bei der Stadtverwaltung, in der Bücherei oder der Buchhandlung Frank in Grünstadt oder für zwölf Euro an der Abendkasse. In der Filmwelt Grünstadt wird am Donnerstag, 21. März, um 18.45 Uhr der Film „Eine Million Minuten“ mit Karoline Herfurth gezeigt. Die Karte kostet zwölf Euro.