Urlaub zu Hause (4): Uwe Keller hat aus seiner persönlichen Leidenschaft ein touristisches Angebot entwickelt: Er bietet Führungen durch die Weinberge an. Seine Lieblingstour ist die Terrassenwanderung, die in Deidesheim startet.

Bei einem guten Glas Wein entstand die Idee. Anne Keller erzählte ihrem Mann Uwe von ihrer Arbeit in der Vinothek im Weingut Geheimer Rat Dr. von Bassermann-Jordan und erwähnte, dass es immer wieder Kunden gebe, die sich nicht nur für die Weine interessieren, sondern auch für die Lagen, für den Weinbau und die Arbeit der Winzer. „Da machte es Klick bei mir“, erzählt Keller. „Weinbergstouren waren schon immer meine Leidenschaft. Warum nicht anderen eine Freude machen, wenn sie sich dafür interessieren?“

Die Idee kam auch bei den beiden Geschäftsführern des Weinguts, Ulrich Mell und Gunter Hauck, sowie beim Geschäftsführer der Tourist Service GmbH, Stefan Wemhoener, gut an. Zum Programm des Weinguts von Bassermann gehören inzwischen Touren wie die Terrassenwanderung, die Große Gewächstour oder die „Crossover-Wanderung Wein trifft Edelbier“. Auch das Tourismusbüro wirbt mit Erfolg dafür. Sämtliche Veranstaltungen waren bisher ausgebucht, allerdings mussten in den vergangenen Wochen einige wegen der Corona-Pandemie ausfallen. Die Kellers waren indes nicht untätig, sie haben die Zeit genutzt, um weitere themenbezogene Touren auszutüfteln und den Ablauf zu optimieren. „Wenn wir etwas machen, dann soll es auch professionell sein“, sagt Uwe Keller.

Start am Marktplatz in Deidesheim

Kellers besondere Lieblingstour ist die Terrassenwanderung. Dort gedeihen die besten Rebstöcke. Los geht es meist am Marktplatz in Deidesheim. Keinesfalls zu Fuß, sondern in der Kutsche oder in einem Planwagen, gezogen von den Pferden des Niederkirchener Züchters Markus Rau. Dann führt der Weg auf der alten Weinstraße durch Forst und weiter zur Wachtenburg bei Wachenheim. Bei einem Glas Sekt und einem Blick über die Rheinebene informiert Keller die Gäste über die Geheimnisse und Besonderheiten des Weinbaus an der Mittelhaardt. „Es soll ein unvergessliches Ereignis für die Gästen sein“, betont Keller.

Der gebürtige Ludwigshafener ist bodenständig. Keiner, der sich in den Vordergrund drängt, etwa als Weinpapst oder Literat. Er liebt das Gesellige und das Miteinander und hat stets einen flotten Spruch auf den Lippen. Gäste durch die Weinlandschaften zu führen, ist für ihn eine Herzenssache, und da ist ihm auch nichts zu viel.

Vom Elektromeister zum Touristenführer

Uwe Keller lebt mit seiner Ehefrau Anne jetzt seit 20 Jahren in Forst. Mit dem Ausscheiden aus seinem Berufsleben als Mess- und Regeltechniker sowie als Elektromeister hat er sein Hobby zum Beruf gemacht. Der 63-Jährige hat eine ganz große Leidenschaft für die Weinkultur, speziell für die in der Pfalz und ganz besonders für die zwischen Gimmeldingen und Wachenheim. Dort, wo die besten Rieslinge gedeihen. Kellers Steckenpferd sind Lagen und Terrassen. Ob Musenhang, Herrgottsacker, Leinhöhle, Pechstein oder Kirchenstück, bei allen kennt Keller die Besonderheiten.

Wobei der Wein keineswegs sein einziges Hobby ist. Keller ist auch sportlich unterwegs. Er fuhr Moto-Cross und Motorrad und durchquerte Landstriche in Südafrika und Neuseeland. Aber auch wandern gehört zu seinen Leidenschaften. Darüber hinaus kickt Keller heute noch bei der AH des TuS Forst.

Verköstigung kommt nicht zu kurz

Zusammen mit seiner Frau hat Uwe Keller insgesamt 15 themenbezogene Weinbergsführungen im Programm. Höchstens zwei, maximal drei Führungen zu einem Thema soll es geben, dann legen die beiden eine Pause ein. „Es soll etwas Besonderes bleiben. Kein Massenprodukt“, erklärt Keller. Seine Touren dauern vier bis fünf Stunden, und die Verköstigung kommt keinesfalls zu kurz. „Bei uns geht keiner durstig und hungrig nach Hause. Kellers Devise: „Erleben, verkosten und genießen“.

Während Keller mit den Gästen unterwegs ist, kümmert sich seine Frau um die Verpflegung an den jeweiligen Stationen. Das bedarf einer gut ausgetüftelten Organisation. Einen Sekt zur Begrüßung, einen Riesling als Gutswein zum Vesper und drei Lagenweine während der Wanderung gehören zum festen Programm. Die Kellers überlassen nichts dem Zufall. Im Gegenteil: Sie wollen dem Gast zeigen, dass man sich im Urlaub in der Pfalz nicht nur wohlfühlen kann, sondern dass die Pfalz mehr zu bieten hat als das, was jeder kennt.

