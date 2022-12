Der Landkreis Bad Dürkheim ist zukünftig für etwa acht zusätzliche Kilometer Straße bei Elmstein zuständig.

Wie Landrat Hans-Ulrich Ihlenfeld (CDU) am Mittwoch im Kreistag mitteilte, werden von der Landesstraße 504, die zwischen Elmstein und Waldleiningen verläuft, rund sieben Kilometer von einer Landes- zu einer Kreisstraße zurückgestuft. Nach Angaben des Landesbetriebs Mobilität (LBM) erfüllt das Straßenstück nicht mehr die Voraussetzungen für eine Landesstraße und soll deshalb zu einer Kreisstraße herabgestuft werden. Das Gleiche gilt für knapp einen Kilometer der Landesstraße 452, die zwischen Ebertsheim und Kerzenheim verläuft. Zum Ausgleich für eine in den kommenden Jahren anstehende Sanierung der bisherigen L504 bekommt der Landkreis vom Land gut 1,1 Millionen Euro. Da die bisherige L452 in einem guten Zustand sei, gibt es hier nur etwa 7800 Euro. Die Mitglieder des Kreistags stimmten den entsprechenden Vereinbarungen zwischen LBM und Landkreis zu.