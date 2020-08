Sicherheit im Training: Bezuschusst vom Sportbund Pfalz hat der Tanzsportclub Weiß-Gold Weisenheim am Berg einen Defibrillator angeschafft.

Damit auch klar ist, was damit im Notfall getan werden muss, hat Alexander Ghabour von Stuhlfauth-Medizintechnik in Frankenthal eine Vorführung mit einer Puppe gemacht. 15 Vereinsmitglieder schauten im Dorfgemeinschaftshaus in Obersülzen zu. Das Gerät wird benutzt, um lebensgefährliche Herzrhythmusstörungen mit einem Elektroschock zu durchbrechen.

TSC trainiert derzeit in Obersülzen

Das Fazit der Teilnehmer: „Gut, dass wir so ein Gerät haben. Wir hoffen, dass wir es nie brauchen.“ Danach ging’s ans Tanztraining, das in Obersülzen stattfindet, weil der eigentliche Trainingsort, die Sporthalle der Realschule plus im Heimatort des Vereins, noch geschlossen ist. Infos zu Trainingszeiten und Verein gibt es online auf www.tsc-weiss-gold.de.