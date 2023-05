Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

In Gerolsheim ging es im vergangenen Jahr voran in Sachen Infrastruktur. Doch auch in diesem stehen große Anstrengungen bevor. Am Ende bleibt die Frage gen Berlin, wer das eigentlich alles bezahlen soll. Finanzielle Spielräume gibt es aus Sicht von Ortsbürgermeister Erich Weyer (FWG) kaum im Dorf, dafür aber engagierte Bürger.

Ein allerorts leidiges Thema gleich zu Anfang: der Glasfaserausbau.