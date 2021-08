Mit einem Vergleich dürfte das Verfahren eines Haßlochers gegen einen Speyerer Augenarzt am Landgericht Frankenthal enden. Er hatte den Mediziner verklagt, weil dieser bei einer OP Fehler gemacht und sich deshalb seine Sehfähigkeit verschlechtert habe. Auch habe der Arzt ihn nicht über Risiken informiert.

Dem Kläger war im Januar 2017 in einem Neustadter Ärztehaus von dem Speyerer Augenarzt eine Kunstlinse in sein linkes Auge eingesetzt worden. Die sollte die durch Grünen Star getrübte Linse des Auges ersetzen und so die Sehkraft des Haßlochers verbessert werden. Bei der Operation gab es Komplikationen, das bestreitet der Augenarzt nicht. „Die Operation verlief nicht optimal“, sagte der Arzt am 21. September in einer Verhandlung vor einer Zivilrichterin am Landgericht Frankenthal. Er bestreitet jedoch, dabei Fehler gemacht zu haben.

In einem von der Krankenkasse des Patienten in Auftrag gegebenen Gutachten des Medizinischen Dienstes der Krankenversicherung Rheinland-Pfalz wurde Kritik am Operateur geäußert. Eine vom Gericht beauftragte Gutachterin sagt, dass sie anhand der vorliegenden Unterlagen keine Fehler feststellen könne, doch könne sie unter anderem nicht beurteilen, ob es richtig war, die Operation nach einer Unterbrechung fortzusetzen.

Behandlungsfehler seien nicht festzustellen, so Richterin Kirsten Kaltenhäuser. Doch geht sie aufgrund der Angaben des Arztes davon aus, dass der Mann nicht wie vorgeschrieben über die Risiken der Operation informiert wurde und die Operation deshalb rechtswidrig war. Die Richterin hat außerhalb der Verhandlung den Parteien einen schriftlichen Vergleichsvorschlag unterbreitet, wie Philipp Sturhahn, Pressesprecher des Landgerichts, auf Anfrage mitteilt.

Der Patient hatte über seinen Rechtsanwalt Schadenersatz und Schmerzensgeld von 10.000 Euro gefordert. Nach Angaben des Haßlochers hat die Richterin vorgeschlagen, dass er 6500 Euro Schmerzensgeld bekommen soll und dass die Kosten des Verfahrens zwischen den beiden Parteien aufgeteilt werden. Er habe dem Vergleich zugestimmt, sagt der Mann. Aufgrund des Gutachtens der vom Gericht beauftragten Professorin sehe er keine andere Möglichkeit. Die Verschlechterung seiner Sehfähigkeit nach der Operation könne ohnehin nicht mit Geld aufgewogen werden.

Der Augenarzt teilt auf Anfrage mit, dass er den Fall an seine Versicherung weitergegeben habe und die entscheiden werde, ob dem Vergleich zugestimmt wird.

Wie der Haßlocher berichtet, hatte er auch Klage gegen die Haßlocher Augenärztin eingelegt, die ihm ihren Speyerer Kollegen ausdrücklich empfohlen habe. Diese Klage habe er zurückgezogen, da er keine Chance auf Erfolg sehe.

Eine Frau aus Speyer, die im März 2018 von dem Speyerer Augenarzt in das rechte Auge eine Kunstlinse eingesetzt bekommen hat, berichtete gegenüber der RHEINPFALZ ebenfalls von Problemen bei der Operation. Ihre Schilderungen über den Ablauf und das Verhalten des Arztes sind weitgehend identisch mit den Angaben des Haßlochers. So sagt die Speyererin, dass der Eingriff nach kurzer Zeit abgebrochen und sie in einen anderen Raum gesetzt worden sei. Auf Fragen habe sie keine Antwort bekommen.

Später sei die sehr schmerzhafte Operation fortgesetzt worden. Die Frau berichtet außerdem von unhaltbaren hygienischen Zuständen in der Praxis. Auch sei die Tür zwischen Operationssaal und Wartezimmer, in dem mehrere Patienten gesessen hätten, offen gewesen. Seit dem Eingriff sehe sie schlechter als zuvor, so die Frau. Auch ihr liegt ein Gutachten des Medizinischen Dienstes der Krankenkassen vor. Danach hat sich der Arzt geweigert, eine Dokumentation über die OP vorzulegen. Deshalb könne nicht beurteilt werden, ob beim Eingriff Fehler gemacht wurden.

Ein weiterer Mann aus Haßloch berichtet ebenfalls, dass sich seine Sehkraft nach einer Operation bei dem Speyerer Augenarzt verschlechtert habe.