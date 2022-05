Mit dem ersten „Dorftreff bei Weck, Worschd und Woi“ schlägt die Bürgerinitiative „Gerolsheim bewegt sich“ am Sonntagnachmittag ein neues Kapitel auf. Dann wird ein Teil der Römerstraße gesperrt, sodass sich die Einwohner am Rathaus in froher Runde zusammenfinden können.

Gerolsheim bewegt sich, und zwar mit großen Schritten. Seit ihrer Gründung 2020 hat die Gruppe um Simone Ulrich schon viele Projekte umgesetzt, die Gerolsheim ein bisschen lebendiger machen und das Gemeinschaftsgefühl stärken – vom öffentlichen Bücherschrank über Flohmarkt und Pflanzaktionen bis zum großen Bienenhotel. Aktuell wird an einem Konzept für einen Lehrpfad am Palmberg gearbeitet.

Jetzt geht für die Gruppe der Wunsch nach einem Dorftreff in Erfüllung. Einmal im Monat sollen die Gerolsheimer vor dem Rathaus, also im Ortskern und nicht am etwas abgelegenen Dorfgemeinschaftshaus, Gelegenheit bekommen, sich zu treffen. „Es werden Bierzeltgarnituren aufgestellt, und wer lieber bequemer sitzt, kann in die Seniorenstube im Rathaus gehen“, sagt Simone Ulrich. „Dort gibt es Kaffee und Kuchen.“

Wechselnde Speisen und Weine

Ansonsten wird es beim ersten Dorftreff Hausmacher Bratwurst und etwas Vegetarisches geben. Sowohl die Gerichte als auch die Weine sollen monatlich gewechselt werden. Klar ist aber, dass „de Woi“ bei diesem vom Mai bis Oktober laufenden Projekt von den drei ortsansässigen Weinbaubetrieben stammen wird. Zur Premiere am Sonntag wird laut Ulrich für die Kinder eine Hüpfburg aufgebaut.

Die Gerolsheimerin ist überzeugt, dass es der Veranstaltungsreihe auf Dauer nicht an Helfern mangeln wird. Erst recht nicht, wenn sich die Initiative über diesen Treff noch bekannter machen kann und wird. Ulrich wiederholt das Angebot: „Jeder Mitbürger ist herzlich willkommen, wenn es ihm gerade zeitlich passt, projektbezogen dazuzustoßen. Auch kleine Dinge wie zum Beispiel eine Kuchenspende helfen uns schon weiter.“

Termin

„Dorftreff bei Weck, Worschd und Woi“ am Sonntag, 8. Mai, ab 14 Uhr am Gerolsheimer Rathaus.