Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der Verein Ponyfarm Haßloch kann keine Soforthilfe von 5000 Euro aus dem Nothilfefonds für Vereine erhalten. Auch für den Gewerbebetrieb Ponyfarm und das Gestüt „Die Pfalz“ gibt es keinen Zuschuss über die Wirtschaftsförderung. Eine Spendenaktion soll helfen.

Die Ponyfarm ist in der Corona-Krise in Not geraten. Noch sei zu klären, ob der Gewerbebetrieb Ponyfarm alle Fördermöglichkeiten und Corona-Hilfen geprüft oder