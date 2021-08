Die Polizei Haßloch warnt, dass sich in den vergangenen Tagen die Anzeigen wegen betrügerischer Telefonate häufen. Die Betrugsmaschen reichten vom sogenannten Enkeltrick über falsche Polizeibeamte, angebliche Microsoft-Mitarbeiter bis hin zum vermeintlichen Lotteriegewinn. „Glücklicherweise haben in keinem der bekannt gewordenen Fälle die Angerufenen auf die Forderungen reagiert“, teilt die Polizei mit. Sie weist darauf hin, das Betroffene solche Anrufe sofort beenden und sich bei der Polizei zu melden sollten. Sie warnt davor, Bargeld an Unbekannte zu übergeben oder Bankdaten und persönliche Passwörter offenzulegen. Für Fragen und Beratungen steht die Polizei Haßloch, Telefon 06324 9330, E-Mail pihassloch@polizei.rlp.de, zur Verfügung.