Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Wie soll das Parken im Pfaffenhof geregelt werden? In einer Videokonferenz hat der Herxheimer Rat am Montag nicht nur über den ruhenden Verkehr in der kleinen Straße gesprochen.

Die Verbandsgemeindeverwaltung hatte den Ratsmitgliedern mitgeteilt, dass im Pfaffenhof eigentlich gar nicht geparkt werden darf, weil die Straße nicht die gesetzlich vorgegebene Breite hat. Nur vor