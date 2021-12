Vor rund zwei Wochen waren in der Kita Weltentdecker mehrere Corona-Fälle, die Kita wurde geschlossen. Die nicht infizierten Kinder mussten sich einem PCR-Test unterziehen, damit die Einrichtung wieder öffnen darf. Doch wer zahlt den Test?

Zunächst hatten die Eltern Probleme, Stellen zu finden, die überhaupt PCR-Tests anbieten. Eine Apotheke im benachbarten Rhein-Pfalz-Kreis führte die notwendigen Tests schließlich durch – und stellte diese den Eltern in Rechnung.

„Es gibt für solche Fälle einen Berechtigungsschein“, sagt der Friedelsheimer Ortsbürgermeister Peter Fleischer (FWG). Der gibt an, dass eine Person ein Anrecht auf einen PCR-Test hat. Den zahlt dann das Land über die Testverordnung, aber: „Auf dem Schein stand nur, dass das Gesundheitsamt die Tests nicht zahlt“, berichtet Fleischer. Daher habe die Apotheke die in Rechnung gestellt. Um das Missverständnis aufzuklären, habe er „hin und her geschrieben“ und Telefonate geführt, so Fleischer.

Missverständliche Formulierung

„Die von uns gewählte Formulierung war wohl missverständlich“, sagt Silke Basenach vom Gesundheitsamt der Kreisverwaltung Bad Dürkheim mit Blick auf das Berechtigungsschreiben. „Die haben wir mittlerweile angepasst.“ Nun wird in dem Schreiben erläutert, in welchen Fällen der Test kostenlos ist. Es wird jedoch darauf hingewiesen, dass man sich vorher bei der Teststelle informieren muss, ob diese nach der Testverordnung abrechnet und somit für die Betroffenen kostenlose PCR-Tests anbietet.

„Auf der Seite der Kreisverwaltung gibt es eine Übersicht, wo PCR-Tests angeboten werden“, erklärt Gesundheitsamtschefin Basenach. „Es ist schon ein bisschen Eigeninitiative gefordert.“ Bei Symptomen, die auf eine Infektion mit Covid-19 hinweisen, sei die Frage nach dem Test schnell geklärt. „Der Hausarzt testet dann“, sagt Basenach.

In Friedelsheim konnte die Kita, dank der negativen PCR-Tests, nach drei Tagen den Betrieb wieder aufnehmen. Auch die Frage nach den Kosten sei geklärt worden, die Eltern mussten für die Tests nicht bezahlen, informiert Basenach.