Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der Kallstadt Rat will eine Erweiterung des Weinguts am Nil verhindern. Dazu erließ er am Donnerstag für ein Gebiet am nördlichen Ortsausgang eine Veränderungssperre und lehnte den Bauantrag für eine Lagerhalle ab.

Im Juli 2022 hatte der Ortsgemeinderat beschlossen, dass für Teile des Gebiets am Steinacker ein Bebauungsplan aufgestellt werden soll. Es sei darauf verzichtet worden, für das betroffene