Wegen eines Wasserschadens ist die Haßlocher kommunale Kindertagesstätte Kleine Freunde in der Langgasse seit Anfang Mai geschlossen. Seit 1. Juni nun ist ein Teil der Kinder bei der Feuerwehr untergebracht, der andere soll Mitte Juni in das Gemeindezentrum Wehlache einziehen.

Ursache des Wasserschadens ist laut Marcel Roßmann, Sprecher der Gemeindeverwaltung, Materialermüdung bei der Wasserleitung. Schon seit längerer Zeit sei Wasser in das Holzständerwerk des Gebäudes und in den Fußboden gelaufen, was von außen zunächst nicht zu sehen gewesen sei. Etwa 70 Prozent des Bodens seien „durchfeuchtet“, gleichzeitig sei Schimmelpilz in der Luft nachgewiesen worden. Eine Wiederaufnahme des Kita-Betriebs sei nicht mehr möglich, so Roßmann.

Eltern einbezogen

Vier Gruppen mit über 100 Kindern zählt die Kita. Für die Kinder, die im September in die Grundschule wechselten, wurde laut Roßmann im Kinderhort Rasselbande Platz geschaffen. Weitere Kinder seien vorübergehend in den Kitas Don Bosco und Haselmäuse betreut worden. Die Eltern seien von Beginn an informiert und einbezogen worden, so der Sprecher.

Zum 1. Juni nun sind zwei Kita-Gruppen in den Kopfbau der Feuerwehr eingezogen. Zuvor seien die Räume vom Bauhof hergerichtet worden. Die anderen beiden Gruppen sollen in das Gemeindezentrum Wehlache einziehen. Laut Roßmann hat die evangelische Kirchengemeinde zugestimmt, dass die Gemeinde die dortigen Räume als Kita-Ausweichquartier anmietet. Sie würden gerade hergerichtet, vor allem müssten Brandschutz-Auflagen erfüllt werden. Ziel sei es, dass zum 12. Juni jene Kinder, die noch anderweitig betreut würden, wieder ein festes Domizil hätten.

Wie groß der Schaden an der Kita Kleine Freunde insgesamt ist und in welchem Umfang saniert werden müsste, wird von der Gemeindeverwaltung geprüft. Laut Roßmann soll am 14. Juni im Bauausschuss erstmals darüber gesprochen werden.