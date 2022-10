Das Neustadter Unternehmen Mobility-on-Demand (MoD), das einen bedarfsorientierten Fahrdienst anbietet, ist zuversichtlich, dass die geplante Erweiterung des Angebots auf die Verbandsgemeinden Maikammer, Lambrecht und Deidesheim im kommenden Jahr umgesetzt werden kann. Noch sei nichts in trockenen Tüchern, doch die Absprachen seien weit vorangeschritten, informierte MoD-Projektleiterin Kerstin Ullrich auf Anfrage der RHEINPFALZ. Wie in Neustadt soll dann in den Verbandsgemeinden sowohl Personen- als auch Warenbeförderung per App gebucht werden können. Mobility-on-Demand versteht sich als Ergänzung des öffentlichen Personennahverkehrs, nicht ganz so bequem wie ein Taxi, aber auch deutlich günstiger. Nutzer müssen sich vorab registrieren und ein Guthaben anlegen. Darüber werden dann die einzelnen Fahrten abgebucht. MoD will außerdem in Esthal ein sogenanntes Hitchhike-Projekt umsetzen. Dabei geht es um Warenlogistik, die an bestimmte Stationen andockt.