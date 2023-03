Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Kommt in den Verbandsgemeinden Wachenheim und Deidesheim „Mobility on Demand“? Ein Unternehmen, das bereits in Neustadt die neue Art von Fahrten auf Abruf bietet, möchte sein Gebiet ausweiten. Dabei gibt es einen Unterschied zu Taxi & Co.

Mobility on Demand oder On-Demand-Verkehr bedeutet, dass Menschen nach Bedarf eine gewünschte Strecke transportiert werden. Es ist eine stark digitalisierte Variante des Personenverkehrs.