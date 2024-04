Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Positive Zahlen zur Entwicklung von Esthal präsentierte Bürgermeister Gernot Kuhn (CDU) beim Frühlingsempfang der Gemeinde am Sonntagnachmittag in der Turnhalle. Wie immer überreichte er ehrenamtlich Engagierten ein spezielles Präsent mit der Aufschrift „Du bist Esthal“. In diesem Jahr war es ein Schirm in kräftigem Gelb.

50 Neubürger sind im vergangenen Jahr nach Esthal gezogen, die Zahl der Einwohner ist um sechs auf 1358 gestiegen, nannte Kuhn zwei Zahlen, die erfreulich seien. Auch in der