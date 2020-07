Eine unappetitliche Entdeckung haben Mitarbeiter des Deutschen Roten Kreuzes gemacht, als sie am Donnerstag einen Kleidercontainer am Pfalzplatz leeren wollten: Essensreste waren irgendwann in den vergangenen sieben Tagen in den Container geworfen worden. Beschleunigt durch die derzeitige Hitzeperiode, hatte das zur Entwicklung von Maden geführt. DRK-Vorsitzender Jürgen Vogt zeigte sich im Gespräch mit der RHEINPFALZ empört über Zeitgenossen, die dies verursacht hatten – und das nicht zum ersten Mal. Für das DRK seien solche Fälle besonders ärgerlich, weil Textilien im betroffenen Container, die sich in aufgeplatzten und nicht fest verschlossenen Säcken befinden, nicht als Second-hand-Kleidung angeboten werden könnten, sondern entsorgt werden müssten. Die Gebühren dafür müsse das DRK tragen, ebenso wie für die Entsorgung von Restmüll, der sich immer wieder in den Kleidercontainern finde. „Das sind mehrere hundert Euro pro Jahr“, sagte Vogt.