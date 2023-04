Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Krippe, die in der Kirche St. Ulrich in Deidesheim an Weihnachten gezeigt wird, ist in der Pfalz das älteste, größte und am besten erhaltene Exemplar einer Krippe des Bildhauers Sebastian Osterrieder. Dass das etwas Besonderes ist, war zwischenzeitlich fast vergessen.

Sogar Kaiser Wilhelm II. und der Papst haben sich einst in München bei Sebastian Osterrieder eine Krippe bestellt. Osterrieder, Jahrgang 1864, galt und gilt als Erneuerer der künstlerischen