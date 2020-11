Der neue Kirchenplatz in Dackenheim nimmt Gestalt an: Der neue Sandsteinbrunnen aus der Pfälzer Brunnenwerkstatt in Rüssingen ist aufgestellt, er muss laut Bürgermeister Edwin Schrank voraussichtlich in den nächsten Woche noch an Wasser- und Stromleitungen angeschlossen werden. Seinen Namen Liebesbrunnen soll er behalten. Am Montag setzte die Erpolzheimer Baumpflege-Firma Rohlfing eine Albizie mit befahrbarer Baumscheibe. Das auch als Schlaf- oder Seidenbaum bekannte Gewächs soll nach Angaben von Sabine Dell vom Freinsheimer Bauamt kräftig rosa blühen und eher schirmartig wachsen. Fertig gelegt ist das Pflaster, es wird nur noch eingesandet. Noch bepflanzt werden müssen die Rabatten.