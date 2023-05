Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der Gemeinderat von Weisenheim am Sand kam am Donnerstagabend zu seiner ersten Sitzung nach der Coronavirus-Unterbrechung zusammen. In der Turnhalle der Grundschule beschloss er das Aufsteller zweier Bebauungspläne und die Haushalte für die Jahre 2020 und 2021.

Eine Turnhalle ist sicherlich der am besten geeignete Ort für eine Ratssitzung, zu der inklusive der 20 Zuschauer rund 40 Personen kamen. Die Abstandsregelungen wurden gewahrt. Jeder musste vor dem