Ergänzend zu dem Angebot in den Sommerferien soll es auch im Herbst eine Art Förderunterricht für Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen eins bis neun geben. Durch den Unterricht in der Ferienzeit sollen Wissenslücken in den Fächern Deutsch und Mathematik ausgeglichen werden, die wegen der coronabedingten Einschränkungen des Schulunterrichts entstanden sind.

Die kostenlosen Ferienkurse finden diesmal zwischen Montag, 11. Oktober, und Freitag, 22. Oktober, in Bad Dürkheim, Grünstadt und Haßloch statt. Der Unterricht wird laut Mitteilung der Kreisverwaltung Bad Dürkheim, die die Herbstschule im Auftrag des Landes Rheinland-Pfalz organisiert, an drei Stunden am Vormittag stattfinden.

Die Lerngruppen werden von Lehramtsstudierenden, Referendaren, Lehrkräften und pädagogischem Personal angeleitet. Zudem helfen ältere Schüler als Tutoren mit, die dafür vorher geschult werden, hieß es von der Verwaltung. Interessierte Kinder und Jugendliche können bis Montag, 20. September, für eine der zwei Wochen an der Herbstschule angemeldet werden. Das entsprechende Formular gibt es über die eigene Schule oder auf der Internetseite der Kreisverwaltung unter www.kreis-bad-duerkheim.de.