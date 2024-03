Der Grünen-Ortsverband Lambrecht hat jetzt die Listen für die Wahlen des Verbandsgemeinderats und des Stadtrats Lambrecht aufgestellt. Sie werden angeführt von Tenko-Aemilia Bauer (Weidenthal) und René Löwe (Esthal) für den Verbandsgemeinderat und von Cinja Héraucourt und Eva Ockenfuß-Boese für den Stadtrat.

Die beiden Spitzenkandidatinnen Bauer und Héraucourt berichten, warum sie bei der Wahl im Juni antreten werden: „Nach fünf Jahren ohne klaren ökologischen Kurs in den Gremien möchten wir mit Blick auf die zahlreichen zu bewältigenden Aufgaben hierzu unseren Mitbürgern und Mitbürgerinnen ein demokratisches Angebot machen.“ In Esthal soll demnächst eine weitere Grünen-Liste aufgestellt werden, für Neidenfels und Weidenthal können sich interessierte Personen an Margit Bruder (Neidenfels, margit.bruder@web.de) und Tenko-Aemilia Bauer (Weidenthal, grueneweidenthal@gmail.com) wenden. Die Kommunalwahlen finden am 9. Juni statt.

Kandidaten

Verbandsgemeinderat Lambrecht: Tenko-Aemilia Bauer, René Löwe, Margit Bruder, Alexander Markow, Cinja Héraucourt, André Héraucourt, Ulrike Glaß, Norbert Fiebig, Irina Mayer, Michael Faßke, Christina Trautmann, Oliver Queck



Stadtrat Lambrecht: Cinja Héraucourt, Eva Ockenfuß-Boese, Benjamin Köppler, Sonja Berger, André Héraucourt, Irina Mayer, Jonny Fritsche, Christina Trautmann, Oliver Queck, Ulrike Glaß