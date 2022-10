Vom 4. November bis zum 19. November stehen in Haßloch wieder die Frauenkulturtage auf dem Programm.

Start ist am 4. November, 20 Uhr, mit einem Konzert des Streichquartetts „La Finesse“ in der Alten Brauerei Löwer. Mit ihrem Programm „Grenzenlos“ thematisieren die Streicherinnen das Verbindende der Musik, deren Sprache überall in der Welt verstanden wird. Das Streichquartett kreiert Neues, verbindet klassische Musik mit Zeitgenössischem – und Frauenpower. Die vier Musikerinnen verstehen es, die Geschichten großer Meister auf ihren Instrumenten neu zu erzählen.

Am Donnerstag, 10. November, 20 Uhr, geht es im Kulturviereck mit der Autorin Margot Flügel-Anhalt auf eine abenteuerliche Reise durch fünfzehn Länder. Mit 64 Jahren hat Flügel-Anhalt zum ersten Mal ein Motorrad bestiegen und das ganz große Abenteuer gewagt…eine große Reise. Ihr Motto „Abenteuer ist keine Frage des Alters“ machte sie zum Medienstar.

Kunsthandwerk und Wohn-Deko

Ein „Markt der schönen Dinge“ findet am Samstag, 12. November, 11 bis 18 Uhr, im Kulturviereck und im Hof des Ältesten Hauses statt. Die Besucher und Besucherinnen erwartet eine große Anzahl an Ständen mit Kunsthandwerk, Wohndekoration, Nützlichem und Kulinarischem. Der Eintritt ist frei.

Am Montag, 14. November, 20 Uhr, folgt der Bücherherbst unter dem Motto „Schmökern mit den Xanthippen“. Der Frauenbuchladen Xanthippe in Mannheim, den es seit 1978 gibt, war immer ein wichtiger Treffpunkt der Frauenbewegung. Yvonne Wenzel, eine der Gründerinnen, wird, wie in den vergangenen 30 Jahren, nach Haßloch kommen und sowohl aus Neuerscheinungen der Frankfurter Buchmesse als auch aus ihren persönlichen Lieblingsbüchern lesen. Mit der diesjährigen Ausgabe des „Bücherherbstes“ wird eine Ära zu Ende gehen, denn die Veranstaltung wird zum letzten Mal stattfinden. Veranstaltungsort ist das Kulturviereck (diesmal nicht die Bücherei). Der Eintritt ist frei.

Zum Abschluss der Frauenkulturtage wird am Samstag, 19. November, eine Busfahrt nach Tübingen angeboten. Bei einer Stadtführung soll das Klischee „Geschichte wird von Männern geschrieben“ widerlegt werden. In Tübingen jedenfalls haben nicht nur Herzöge und Dichter, sondern auch Herzoginnen, Literatinnen, Bürgerinnen, Mägde und Studentinnen die Geschicke der Stadt und das Alltagsleben nachdrücklich geprägt. Im Anschluss besteht noch Gelegenheit, die Stadt für sich zu erkunden. Nähere Informationen bei den Veranstalterinnen. Die Frauenkulturtage werden von der Haßlocher Beratungsstelle für Alleinerziehende und Frauen in Zusammenarbeit mit der Gemeindebücherei und dem Jugend- und Kulturhaus Blaubär organisiert.

Info

Karten ab sofort bei: Beratungsstelle für Alleinerziehende und Frauen, Tel. 06324-935144, Mail: frauenberatungsstelle@hassloch.de; Gemeindebücherei, Tel. 06324-935453 und 06324-935451, Mail: gemeindebuecherei@hassloch.de; Jugend- und Kulturhaus Blaubär, Tel. 06324-935460, Mail: blaubaer@hassloch.de.