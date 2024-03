Am Ortsrand von Erpolzheim soll eine vielseitige Streuobstwiese entstehen. In Zusammenarbeit mit der offenen Naturschutzgruppe und der Bürgerstiftung Erpolzheim hat die Gemeinde am Sonntag das Projekt in die Wege geleitet.

„Mit so einem großen Andrang haben wir nicht gerechnet“, sagte Ortsbürgermeister Alexander Bergner (FWG) begeistert, während sich die Wiese füllte. 40 Erwachsene und 40 Kinder hatten sich dazu entschlossen, bei der Bepflanzung der Wiese am Friedelsheimer Weg an der Gemarkung Katzenkopf zu helfen. Das Gelände ist zusammen mit dem angrenzenden Erlenwald Gemeindefläche, zuletzt diente es als Pferdekoppel. Für das Projekt gibt es laut Bergner zwei Gründe. Zuerst einmal wolle man die Fläche in eine ökologisch wertvolle Streuobstwiese verwandeln. Und zweitens biete sich die Arbeit mit der Jugend dort perfekt an. „Wir hätten die Bepflanzung auch schnell mit Fachleuten und Maschinen machen können. Aber wir möchten, dass dies ein Ort wird, wo Kinder etwas über die Natur lernen können“, erklärte der seit 20 Jahren amtierende Ortschef. Er hofft, dass die Nähe zum Dorf viele Besucher anlocken wird: „Vor allem für Kindergärten wollen wir ein schöner Anlaufpunkt sein.“

95 Bäume und Sträucher gepflanzt

95 Bäume und Sträucher wurden von den fleißigen Helfern nach einer kurzen Einweisung des Ortsbürgermeisters gepflanzt, eine bunte Mischung aus verschiedenen Obstsorten. Nach der schweren Arbeit warteten Erfrischungen und ein Picknick auf die Helfer.

„Das ist erst der Anfang dieser Fläche“, freute sich Bergner. Geplant seien zwei Projekte im Jahr für freiwillige Helfer. Die Streuobstwiese könne ergänzt werden mit Insektenhotels, Kräuterbeeten oder Totholzgewebe für diverse Tiere. Auch könne man sich vorstellen, die Früchte zu ernten und daraus gemeinsam Marmelade zu kochen. In der Zwischenzeit soll die Pflege der Wiese von interessierten Bürgern übernommen werden. Die Wiese solle noch durch eine Infotafel sowie Sitzgelegenheiten ergänzt werden.

Sandra Reitmayr, Vorsitzende der Bürgerstiftung Erpolzheim, freute sich ebenfalls über den guten Anklang: „Das Projekt hat uns von Anfang an gefallen, da helfen wir gerne.“ Die Stiftung hat 4000 Euro für die Pflanzen und das Material gegeben. Die Bäume habe man bei einer Baumschule in Kaiserslautern gekauft. „Das wird ein Platz, ganz der Natur gewidmet, und zwar für alle Generationen“, berichtete sie.

Lob für die Gemeinde

Auch Stefan Maroschek war mit seiner Familie bei der Aktion dabei. „Ich finde es schlau als Gemeinde, so mit den Bürgern zusammen zu arbeiten“, lobte er. Ihm und vor allem den Kindern gefalle das Projekt sehr gut.

Auch Daniela Scorpino war mit ihrer Familie hier. „Für die Kinder ist das natürlich super und in der Gemeinschaft macht es viel Spaß“, sagte die Erpolzheimerin, die sehr gespannt ist, wie die Streuobstwiese in einigen Monaten aussehen wird.