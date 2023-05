Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Im Juli waren Sebastian Benz und seine Mitstreiter aus Weisenheim am Sand mit der Feuerwehr in Kreuzberg im Ahrtal, um nach der Flutkatastrophe zu helfen. Seitdem helfen sie privat weiter – zuletzt am Wochenende mit einer besonderen Aktion.

Die Bilder von der Flutwelle, die am 14. Juli 2021 das Ahrtal verwüstete, gingen um die Welt. Als Mitglieder der Weisenheimer Feuerwehr wurden Benz und die anderen Helfer seinerzeit nach Kreuzberg abberufen,