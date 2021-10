Innerhalb einer Woche haben Unbekannte achtmal versucht, in Wohnungen und Häuser in Dirmstein einzubrechen. Die Taten ereigneten sich laut Polizei zwischen Mittwoch, 29. September, und Montag, 4. Oktober. In zwei Fällen waren die Einbrecher erfolgreich und erbeuteten so Bargeld in Höhe von knapp 5000 Euro. Der Schaden durch den Versuch, Fenster und Türen aufzuhebeln, dürfte deutliche höher liegen, heißt es im Polizeibericht. Demnach erleichtern vor allem gekippte Fenster im Erdgeschoss den Einstieg in Gebäude. Hinweise auf den oder die Täter an die Kripo Neustadt unter Telefon 06321 8544680.