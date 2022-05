Die Von-Carlowitz-Realschule plus in Weisenheim am Berg möchte die Schulform von „integrativ“ zu „kooperativ“ wechseln. Doch was bedeutet das für die Schüler?

Das hat die Schule bei der Kreisverwaltung beantragt. Der Kreisausschuss hat nun dem Kreistag, der am 22. Juni tagt, empfohlen, dem zuzustimmen.

Achim Martin, Leitender Staatlicher Beamter, fasst den Unterschied zwischen den Schulformen zusammen: „In der Kooperativen Realschule werden die Jugendlichen nach der gemeinsamen Orientierungsstufe in abschlussbezogenen Klassen unterrichtet. Dabei achten die Lehrkräfte in jedem Schuljahr darauf, ob nicht Schülerinnen und Schüler in den Bildungsgang, der zum Sekundarabschluss I führt, wechseln können. In der Integrativen Realschule lernen die Jugendlichen auch nach der Orientierungsstufe unabhängig vom Bildungsgang gemeinsam im Klassenverband. Die Schulform fördert die Schülerinnen und Schüler hierbei entsprechend ihrer Neigungen und Leistungen in Kursen oder Lerngruppen.“

Keine zusätzlichen Kosten

Dem Antrag zufolge, den Schulleiterin Petra Guth und ihr Stellvertreter Thorsten Schwan unterzeichnet haben, wird der Umwandlungswunsch vom Schulelternbeirat, der Gesamtkonferenz und dem Schulausschuss befürwortet. „Durch die Umwandlung unserer Schule wird kein zusätzlicher Raumbedarf entstehen, Mehrbildungen von Klassen resultieren nicht aus der Umstellung. Für den Landkreis werden keine finanziellen Mehrbelastungen entstehen“, heißt es in dem Antrag.

Neues schulisches Angebot

Die kooperative Schulform erweitere das schulische Angebot im Landkreis. Das sieht auch die Kreisverwaltung in ihrer Beschlussvorlage so. Weitere kooperative Realschulen plus gebe es in Haßloch, durch die relativ große Entfernung entstehe keine „unmittelbare Konkurrenz“. Außerdem sei der Wechsel Bestandteil des aktuellen Schulentwicklungsplans des Kreises.

Eltern, die die integrative Form bevorzugen, werden an der IGS in Grünstadt und Deidesheim/Wachenheim sowie an der Carl-Orff-Realschule plus in Bad Dürkheim noch fündig, ist im Antrag weiter zu lesen. Das pädagogische Konzept der Schule könne aber in der kooperativen Form besser umgesetzt werden.