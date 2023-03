Die Mitglieder des Badminton- und Ski-Clubs (BSC) Bad Dürkheim vertrauen ihrem kompletten Vorstand für weitere zwei Jahre.

Bei der Jahreshauptversammlung haben sie das Team um den Ersten Vorsitzenden Michele Levy vollständig wiedergewählt. Der Vereinschef dankte denn auch den Mitgliedern für ihre Treue, ihre zuverlässige Teilnahme am Trainings- und Spielbetrieb sowie dem Engagement beim Wurstmarkt, bei dem der BSC am Schubkarchstand 36 durch das Mitwirken vieler ehrenamtlicher Helfer ein sehr gutes Ergebnis eingefahren habe.

Das Jugendtraining montags und freitags zwischen 18 und 20 Uhr erfreue sich einer sehr guten Beteiligung von stets bis zu 25 Jugendlichen. Deshalb plane der Club, für die kommende Saison eine Schülermannschaft zu melden.

Erste Mannschaft auf Rang zwei

Die Erste Mannschaft belege in der fast abgelaufenen Badminton-Verbandsrunde in der Bezirksoberliga Südwest den zweiten Platz, die Zweite Mannschaft liege in der Bezirksliga Mitte ebenfalls auf Rang zwei. In der nächsten Spielzeit 2023/24 würde der BSC gerne eine dritte Mannschaft melden, damit die jungen Spieler außerhalb des Trainings Wettkampferfahrung sammeln können. Nach Angaben von BSC-Sprecherin Karolina Sewera werden auch 2023 wieder die vereinsinternen Badminton-Schleifchenturniere und die Vereinswanderungen stattfinden. Daneben werde sich der Club erneut mit Badminton-Kursen am Sommerferienprogramm des Dürkheimer JuKib beteiligen, um den Nachwuchs zu fördern.

Vorstand

Erster Vorsitzender: Michele Levy; Zweite Vorsitzende und Geschäftsführerin: Renate Schneider; Öffentlichkeitsarbeit & Homepage: Karolina Sewera; Schriftführerin: Christiane Weinerth; Kassenprüfer: Daniela Orth und Willi Raab; Jugendwart: Christoph Martiny; Sportwart: Willi Bieche.

Jubilare

50 Jahre Mitgliedschaft: Joachim Roth; 25 Jahre: Gesine und Roger Denzer.