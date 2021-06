Im Herzen der Deutschen Weinstraße wird Bier gebraut. Das erste deutsche „Biergut“ hat nach seinem Start in Wachenheim seinen Platz in Deidesheim gefunden. In einem Gebäude, das jahrelang leer stand. Dort wurde gerade die zweite Biersorte gebraut.

In diesen Tagen haben Marc Steffen und die Gebrüder Patrick und Stephan Räch viel zu tun. Und das ausnahmsweise mal nicht in ihren Hauptberufen. Die beiden Letzteren sind Winzer mit einem eigenen Weingut, Steffen ist Geschäftsführer eines Fachhandels für Kellereibedarf. Womit die drei sich beschäftigten? Mit dem Bierbrauen. Nach einer knapp zweijährigen Experimentierphase in Wachenheim sind sie jetzt in Deidesheim sesshaft geworden.

Das neue Brauhaus befindet sich in den Räumen des einstigen Bahnhofs. In diesen Tagen haben die Initiatoren ihre zweite Biersorte gebraut. Auf ein Pils folgte jetzt ein Hefeweizen. Über vier Wochen lagerte der gärige Gerstensaft in den Edelstahltanks.

Im alten Bahnhof wird mit Zutaten aus der Region gebraut. Und dort soll nicht nur die Braustätte sein, auch ein Direktverkauf ist geplant. Ein Pils ist schon im Angebot, sowohl aus der Flasche als auch vom Fass. Das erste Weizenbier steht vor der Abfüllung, und die nächste Sorte haben die Drei schon im Visier. Es soll ein „Helles“ sein. Eile haben sie nicht, der Spaß steht im Vordergrund.

Noch kennen die wenigsten Biertrinker die neue Biermarke. Auch deshalb, da der Verkauf an die Gastronomie durch die Corona-Pandemie nur sehr eingeschränkt zustande kam. Das soll sich bald ändern. Die ersten Bestellungen sind schon eingegangen, unter anderem von Deidesheimer Restaurants.

„Das Interesse ist da. Wir hoffen, dass wir mit der Öffnung der Gastronomie unser Bier in der Region bekannter machen können“, sagt Marc Steffen. Zudem haben die Stiegler-Edeka-Märkte, der Hit-Markt in Bad Dürkheim sowie einige Vinotheken an der Weinstraße das Bier in ihr Sortiment aufgenommen.

„Klein, aber fein“ ist das Motto der sonst weinaffinen Gründer. Deshalb haben sie der Brauerei den Namen „Biergut“ gegeben. „Unsere Philosophie ist ähnlich wie bei den Weingütern. Es geht um regionale und qualitativ hochwertige Produkte“, sagt Marc Steffen.

Darüber, dass sie jetzt im alten Bahnhof, mitten im Ortskern, eine neue Bleibe gefunden haben, sind sie glücklich. „Es war nicht einfach, aber wir haben alles getan, damit wir im Herzen der Weinstraße sesshaft werden können“, meint Steffen.

Nach Absprache können Besucher einen Einblick in die kleine Brauerei gewinnen, vor Ort verkosten und das Bier natürlich gleich mitnehmen.