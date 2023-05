Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die vorab ausgebuchten „Andechser Biergärten“ lockten am Freitag und Samstag bis zu 1000 Gäste pro Abend an, jeweils knapp 500 auf dem Rathaus- und dem Jahnplatz. Bier vom Heiligen Berg und Akustikmusik: Das Konzept „Ersatzbierfest“ kam beim Publikum offensichtlich gut an.

Anstehen wie vorm Club oder früher vor der Stammdisco, und Einlass nur beim Türsteher: So ein „Andechser“ hat noch kein Bierfestbesucher in Haßloch zuvor erlebt.